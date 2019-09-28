Бойовики здійснили 17 обстрілів на Донбасі – штаб ООС

Підтримувані Росією бойовики здійснили 17 обстрілів протягом нинішньої доби на Донбасі, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил 28 вересня.

«Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із гранатометів різних систем і стрілецької зброї… Впродовж поточної доби втрат внаслідок обстрілів з нашого боку не було», – йдеться в повідомленні.

Раніше в штабі ООС повідомляли, що внаслідок обстрілів незаконних збройних угруповань 27 вересня один військовий Збройних сил України загинув на Донбасі.

Підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» звинувачують українських військових в обстрілах своїх позицій, про постраждалих вони не повідомляють.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.