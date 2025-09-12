ЄС і Британія надають Україні нові пакети гуманітарної допомоги перед початком холодів

Європейська комісія виділяє Україні додаткові 40 мільйонів євро гуманітарної допомоги напередодні чергової зими під час повномасштабної російської агресії, заявила пресслужба відомства 12 вересня.

Виконавчий орган ЄС очікує, що пакет підтримки посилить готовність України до зими та захистить цивільне населення від екстремальних холодів.

Допомога передбачатиме матеріали для житла, ремонт пошкоджених будинків та центрів для переселенців, покращення доступу до води, санітарії та опалення. Пакет включатиме грошову допомогу, тверде паливо, опалювальні прилади та ізоляцію, а також пункти аварійного обігріву.





«Зима приносить нові труднощі мільйонам українців, які вже страждають від наслідків війни Росії. Ми повинні бути єдиними в солідарності, посилити нашу колективну гуманітарну відповідь та захистити найбільш вразливих у прийдешні холодні місяці. Цими додатковими 40 мільйонами євро ми підтверджуємо нашу відданість народу України – із солідарністю, людяністю та рішучістю», – йдеться в коментарі єврокомісарки з питань кризового менеджменту Хаджі Лабіб.

Уряд Великої Британії анонсував виділення загалом 142 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 164 мільйонів євро) на підтримку України протягом зими, а також наступного року.

Зокрема, 100 мільйонів фунтів підуть на гуманітарну допомогу цивільним у прифронтових громадах. До пакету увійде відновлення систем водопостачання та опалення та допомогу в створенні робочих місць і «посилення української стійкості під час четвертої війни протиправної війни Росії».

«42 мільйони фунтів стерлінгів допоможуть провести життєво важливий ремонт мережі передачі електроенергії та встановити критично важливий захист для газової та енергетичної інфраструктури в той час, як зима починає даватися взнаки», – заявили в уряді.

У липні голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала виділити 100 мільярдів євро для України в наступному довгостроковому бюджеті ЄС на 2028-2034 роки.

У серпні Інститут дослідження війни прогнозував, що Росія найближчими тижнями може посилити свої атаки для погіршення стану української енергетичної інфраструктури напередодні майбутньої зими.