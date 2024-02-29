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Генштаб ЗСУ: втрати Росії сягнули майже 414 тисяч військових

Зокрема, 1150 осіб армія РФ втратила за останню добу, свідчать українські дані
Зокрема, 1150 осіб армія РФ втратила за останню добу, свідчать українські дані

Росія під час повномасштабної війни проти України втратила близько 413 760 своїх військових, зокрема 1150 осіб за останню добу – свідчать дані українського Генштабу, наведені станом на ранок 29 лютого.

Щодо російської техніки, то в Генштабі повідомили про такі втрати:

  • танки ‒ 6593 (+23 – за останню добу)
  • бойові броньовані машини ‒ 12552 (+44)
  • артилерійські системи – 10070 (+41)
  • РСЗВ – 1000
  • засоби ППО ‒ 690 (+2)
  • літаки – 342
  • гелікоптери – 325
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7768 (+15)
  • крилаті ракети ‒ 1912
  • кораблі /катери ‒ 25
  • підводні човни – 1
  • автомобільна техніка й автоцистерни – 13152 (+40)
  • спеціальна техніка ‒ 1601 (+7)

Росія і Україна майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. 25 лютого президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових: 31 тисяча. Водночас Зеленський сказав, що не може розголошувати, скільки серед українських військових є поранених і зниклих безвісти.

Також, за його даними, втрати Росії склали 180 тисяч військовослужбовців загиблими, і до 500 тисяч разом поранених і загиблих.

Перед цим Зеленський в інтерв’ю американському каналу Fox News заявляв, що на кожного військового, якого втрачає Україна, Росія втрачає п’ятьох.

24 лютого розвідка Великої Британії заявила, що вбитими й пораненими Росія, ймовірно, втратила приблизно 350 тисяч військових.

«За два роки конфлікту втрати Росії відповідають і в багатьох випадках перевищують початковий склад її військ», – заявили у розвідці Британії і додали, що мобілізація і рекрутинг, а також виробництво й ремонт техніки дозволили РФ поповнити втрати.

За оцінкою британської розвідки, наразі чисельність російських військ в Україні більша, ніж була на початку вторгнення, що дозволяє їй «втілювати стратегію виснаження проти української армії».

Наприкінці січня у статті для журналу Foreign Affairs директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що принаймні 315 тисяч російських військових були поранені або вбиті в ході війни в Україні. За його словами, дві третини довоєнних танкових запасів Росії знищені під час війни, а десятирічна програма військової модернізації зведена нанівець.

У грудні 2023 року розвідка Великої Британії звертала увагу на зростання темпів втрат російських сил у війні проти України в 2023 році і спрогнозувала, що за таких темпів до 2025 року Росія матиме понад пів мільйона вбитих і поранених за три роки війни. У розвідці зауважили, що, ймовірно, Росії знадобиться від п’яти до десяти років, «щоб відновити когорту високопідготовлених і досвідчених військових частин».

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