На фронті відбулося понад 120 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 30 липня на фронті відбулося 121 бойове зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Від обстрілів з території Російської Федерації потерпіли прикордонні населені пункти, зокрема Біла Береза, Вовківка, Ходине, Гудове, Попівка, Олександрівка, Середина-Буда, Бобилівка, Гірки, Степок, Тур’я Сумської області», – вказано у зведенні станом на 16:00.

Понад третина боїв зафіксована на Покровському та суміжному з ним Новопавлівському напрямку в Донецькій області.

«На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 30 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Попів Яр, Федорівка, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Покровськ, Родинське, Червоний Лиман, Новоукраїнка, Дачне. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже 25 атак.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог 16 разів атакував в районах населених пунктів: Толстой, Мирне, Макіївка, Воскресенка, Новопіль, а також в напрямку Комишувахи та Темирівки. Чотири бойові зіткнення тривають», – ідеться в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

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Як повідомив проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, російські війська намагається створити «смугу смерті» вздовж лінії бойового зіткнення в тилу ЗСУ – на Херсонському та Запорізькому напрямках.

26 липня речник ОСУВ «Хортиця» повідомив, що, хоча Покровський напрямок залишається найбільш інтенсивним, основна мета російських військ зараз змінилася: «якщо узимку мова більше йшла про західні околиці, те, що на захід і на південь від Покровська, то зараз головна місія росіян – вклинитися між Покровськом і Костянтинівкою і становити загрозу Покровсько-Мирноградській агломерації вже зі сходу».



