Крим Реалії
На фронті відбулося понад 100 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Українські військові контролюють роботу дронів на Покровському напрямку, фото ілюстративне
Українські військові контролюють роботу дронів на Покровському напрямку, фото ілюстративне

Від початку доби 10 жовтня загальна кількість бойових зіткнень на фронті становить 102, повідомив Генеральний штаб ЗСУ. За його даними, третина боїв зафіксована на Покровському напрямку в Донецькій області.

«На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 34 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Сухецьке, Мирноград, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Новоукраїнка, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Філія та в напрямку Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 26 атак, вісім бойових зіткнень досі тривають», – ідеться у зведенні станом на 16:00.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Костянтинівському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Читайте також: Зеленський: РФ намагається захопити Покровськ «за будь-яку ціну» через втрати на Добропільському напрямку

7 жовтня речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив, що російські війська збільшили кількість ударів на південних напрямках. За його словами, ситуація там «доволі непроста і має певні тенденції до загострення».

За спостереженнями британської розвідки у вересні, Покровськ як логістичний центр на Донеччині залишається головним пунктом російських наступальних операцій. Він стримує просування Росії далі в Донецькій області й у напрямку Краматорська і Слов’янська.

На Новопавлівському (тепер Олександрівському) напрямку, як підрахували в DeepState, російська армія мала найбільші територіальні досягнення в Україні у вересні – 53% від усіх. При тому, що на цю ділянку фронту припадало тільки 16% штурмових дій агресора за місяць.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 1 жовтня заявив, що українські військові розсікли так званий «Добропільський виступ» російських військ.

