На фронті відбулося 76 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 28 жовтня загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складає 76, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Загарбники завдають уражень по районах прикордонних із РФ населених пунктів. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Біла Береза, Яструбщина, Кучерівка Сумської області», – йдеться в денному зведенні.

Понад половина боїв зафіксована на Покровському та Олександрівському напрямках у Донецькій області.

«На Покровському напрямку сьогодні ворог 23 рази атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія. Два боєзіткнення продовжуються дотепер.

На Олександрівському напрямку наші оборонці відбивали атаки ворога у районах населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вербове, Успенівка, Новогригорівка, Рибне, Павлівка, Вишневе. 13 із 16 наступальних дій ворога відбито, ще три боєзіткнення тривають», – указано в повідомленні.

Бої також тривали на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Костянтинівському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

26 жовтня проникнення російських військових до Покровська підтвердив Генеральний штаб ЗСУ. За даними штабу, у місті перебувають близько 200 російських військовослужбовців, тривають стрілецькі бої.

Про складну ситуацію в Покровську розповів у вечірньому відеозверненні 27 жовтня президент України Володимир Зеленський.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті пише, що як українські, так і російські війська продовжують просування в напрямку Покровська, що підкреслює мінливий характер лінії фронту на цій ділянці фронту. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 27 жовтня, свідчать про те, що сили РФ нещодавно просунулися вулицею Нахімова у західному Покровську. Додаткові геолокаційні відеозаписи, опубліковані 27 жовтня, показують, як українські війська атакують російські позиції у східному Родинському (на північ від Покровська), що свідчить про нещодавнє просування українських військ у цьому районі.

Покровськ – місто з населенням до останнього часу близько 7 тисяч людей (до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім та залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами. За останніми даними місцевої адміністрації, нині в Покровську лишається близько 1200 цивільних.