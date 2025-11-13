Доступність посилання

Новини | Події

На фронті відбулося 117 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Російські військові просуваються до Покровська, ілюстративний скриншот
Від початку доби 13 листопада на фронті відбулося 117 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ станом на 16:00. Понад чверть боїв зафіксовано на Покровському напрямку в Донецькій області.

«На Покровському напрямку російські війська 31 раз намагалися просунутися на позиції наших військ у районах населених пунктів Сухецьке, Білицьке, Разіне, Родинське, Дорожнє, Червоний Лиман, Покровськ, Мирноград, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія. Наші захисники вже відбили 28 атак», – йдеться в денному зведенні.

Також Генштаб ЗСУ інформує про ситуацію на Запоріжжі.

«На Гуляйпільському напрямку ворог тричі атакував позиції Сил оборони в районах населених пунктів Яблукове, Солодке, Білогір’я. Населений пункт Тернувате зазнав авіаційних ударів керованими бомбами. На Оріхівському напрямку агресор провів дев’ять атак у районах Малої Токмачки, Степового, Щербаків, Малих Щербаків, Приморського, Степногірська та Плавнів. Крім того, противник завдав авіаційного удару по району населеного пункту Новоданилівка», – вказано в повідомленні.

Бої тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Костянтинівському та Олександрівському напрямках.

12 листопада головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Покровський напрямок залишається головним у контексті російського наступу. Там фіксується найбільша кількість щоденних російських штурмових дій і зосередження значної частини угруповання РФ, що діє на території України. Зокрема, армія Росії намагається скористатися складними погодними умовами.

«Нашими основними завданнями залишаються поступове взяття під контроль визначених районів, підтримка й захист наявних логістичних шляхів, а також організація додаткових – для вчасного забезпечення наших оборонців усім необхідним та безперебійної евакуації поранених. На підступах та безпосередньо у міській забудові триває постійна боротьба з малими штурмовими піхотними групами противника, рідше – знищення легкої ворожої техніки», – повідомив він.

Російські війська протягом останніх днів активізували зусилля з проникнення у Покровськ на Донеччині на легкій техніці через південні околиці, повідомила 11 листопада пресслужба 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Тим часом, як повідомляють Сили оборони півдня, українські військові відійшли з позицій біля населених пунктів Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівка, Новомиколаївка у Запорізькій області.

