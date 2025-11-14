На фронті відбулося 176 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Станом на 16:00 14 листопада російські військові 176 разів атакували позиції Сил оборони, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Понад третина боїв зафіксована на Покровському напрямку в Донецькій області.

«На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 64 атаки на позиції наших захисників у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Новопавлівка, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Котлярівка, Горіхове та Дачне. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники вже відбили 41 атаку, бої тривають», – ідеться в повідомленні.

Також активно сили РФ атакували на Костянтинівському напрямку.

«На Костянтинівському напрямку російські окупанти 31 раз штурмували позиції наших захисників поблизу Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та у бік Костянтинівки й Полтавки. Українські підрозділи відбили 28 атак, ще три ворожі атаки тривають до цього часу», – вказано в денному зведенні.

Бої тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.

12 листопада головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Покровський напрямок залишається головним у контексті російського наступу. Там фіксується найбільша кількість щоденних російських штурмових дій і зосередження значної частини угруповання РФ, що діє на території України. Зокрема, армія Росії намагається скористатися складними погодними умовами.

Російські війська протягом останніх днів активізували зусилля з проникнення у Покровськ на Донеччині на легкій техніці через південні околиці, повідомила 11 листопада пресслужба 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Тим часом, як повідомляють Сили оборони півдня, українські військові відійшли з позицій біля населених пунктів Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівка, Новомиколаївка в Запорізькій області.