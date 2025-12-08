На фронті відбулося 87 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Загальна кількість бойових зіткнень на фронті з початку доби 8 грудня становить 87, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

№Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Гута-Студенецька, Богданове Чернігівської області; Нескучне, Стукалівка, Іскрисківщина, Рижівка, Безсалівка, Бобилівка, Шалигине, Гірки, Бунякине, Чернацьке, Бруски, Студенок Сумської області», – йдеться у зведенні станом на 16:00.

Понад половина боїв зафіксована на трьох напрямках у Донецькій області.

«На Костянтинівському напрямку противник 15 разів намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Олександро-Шультиного, Плещіївки, Щербинівки, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 25 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 22 атаки.

На Олександрівському напрямку українські захисники зупинили 11 штурмових дій ворожих військ. Противник намагається просуватися в районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Вербове, Рибне, Красногірське та Вишневе, ще одне боєзіткнення триває», – вказано в повідомленні.

Бої також тривали на Південно–Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.

Наприкінці листопада американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті зазначив, що російська пропаганда поширює заяви президента РФ Володимира Путіна, намагаючись створити враження, що українська лінія фронту нібито «скоро обвалиться». Але, за оцінкою аналітиків, ці твердження не мають під собою підстав й спрямовані на те, щоб змусити Україну й західних союзників погодитися на умови Кремля, яких Росія не здатна досягти у військовий спосіб.

1 грудня Міноборони РФ на своїх ресурсах заявило про нібито захоплення Покровська. Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) зібрав заяви та дані, що спростовують окупацію міста.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.



