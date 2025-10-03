Росія втратила за добу 970 військових – Генштаб ЗСУ

Російська армія втратила близько 970 військових протягом попередньої доби, заявив Генеральний штаб Збройних сил України 3 жовтня.

За оцінкою командування, загальні втрати РФ за час повномасштабного вторгнення сягнули приблизно 1 мільйона 113 430 людей особового складу.

Також, за даними штабу, армія Росії втратила в техніці:

11 225 танків (+1 за добу)

23 297 бойових броньованих машин (+1)

33 413 артилерійських систем (+13)

1 514 реактивних систем залпового вогню (+1)

1 222 засоби протиповітряної оборони

427 літаків

346 гелікоптерів

66 093 безпілотники оперативно-тактичного рівня (+273)

3 793 крилаті ракети

28 кораблів і катерів

1 підводний човен

63 325 автомобілів та автоцистерн (+44)

3 970 одиниць спеціальної техніки

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.