На фронті відбулося понад 200 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 12 листопада відбулося 216 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Противник завдав двох ракетних та 24 авіаційних ударів, застосував дві ракети, скинув 58 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 2838 обстрілів та залучив для ураження 2041 дрон-камікадзе», – вказано у вечірньому зведенні.

Понад третина боїв зафіксовано на Покровському напрямку в Донецькій області.

«На Покровському напрямку ворог здійснив 78 спроб потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається у районах населених пунктів Шахове, Маяк, Новоекономічне, Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Новогродівка, Зелене, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія, Дачне та в напрямку Новопавлівки. Дотепер тривають чотири бойових зіткнення», – вказано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Костянтинівському, Олександрівському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Російські війська протягом останніх днів активізували зусилля з проникнення у Покровськ на Донеччині на легкій техніці через південні околиці, повідомила 11 листопада пресслужба 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Тим часом, як повідомляють Сили оборони півдня, українські військові відійшли з позицій біля населених пунктів Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівка, Новомиколаївка на Запоріжжі.