«Перегрупування, наступальні дії, відхід»: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

Генеральний штаб ЗСУ ввечері 24 квітня повідомляє, що російські війська продовжують ведення повномасштабної збройної агресії проти України.

За даними українських військових, у 60-й день повномасштабного вторгнення тривають наступальні дії противника у Східній операційній зоні «з метою розгрому угруповання Об’єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та забезпечення сухопутного шляху до тимчасово окупованого Криму».

На Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не проводив, зауважили в Генштабі: «До семи батальйонів збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях». Крім того, додали українські військові, триває вивезення з території Білорусі до РФ озброєння та військової техніки підрозділів Східного військового округу, переважно пошкодженої, через Гомель у напрямку Брянська.

На Сіверському напрямку «прикордонна служба ФСБ РФ продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях».

Триває перегрупування підрозділів Центрального військового округу з районів відновлення боєздатності до східних областей України, зауважує Генштаб ЗСУ: «З Курської до Бєлгородської областей ворог планує переміщення зенітно-гарматного дивізіону зі складу 14-ї армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони».

На Слобожанському напрямку триває перекидання озброєння і військової техніки противника до району міста Куп’янськ, вказують ЗСУ: «Окупанти продовжують часткове блокування міста Харкова, намагаються здійснювати вогневе ураження підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури».

Відзначається активізація наступальних та штурмових дій підрозділів противника в районах населених пунктів Пашкове, Довгеньке та Велика Комишуваха: «Ворог успіху не мав, зазнав втрат та був вимушений відступити на раніше займані рубежі».

На Донецькому і Таврійському напрямках російські війська здійснюють нарощування системи управління та протиповітряної оборони, зауважують українські військові. І додають: продовжують здійснювати вогневий вплив по позиціях українських військ із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню по всій лінії зіткнення; завдають авіаційних ударів літаками оперативно-тактичної авіації.

На Сєверодонецькому напрямку противник намагався здійснювати штурмові дії в напрямку населених пунктів Лиман та Яцьківка, успіху не мав, вказують ЗСУ. «Окупанти встановили контроль над частиною населеного пункту Зарічне. Ворог намагався закріпитись в західній, північно-західній та східній частинах Рубіжного, успіху не досяг. Розпочав просування у напрямках населених пунктів Оріхове та Нижнє».

На Попаснянському напрямку підрозділи російських військ намагалися закріпитися на досягнутих рубежах, противник також проводив перегрупування та здійснював поповнення особовим складом і боєприпасами та підготовку до подальших штурмових дій, додали в Генштабі.

На Курахівському напрямку, як повідомили ЗСУ, за підтримки артилерії, противник здійснив спробу наступу у напрямку населених пунктів Новомихайлівка та Мар’їнка – успіху не мав.

На Маріупольському напрямку «загарбники продовжували вогневий вплив та бойові дії в районі «Азовсталі». Ворог завдавав авіаційних ударів по визначених об’єктах цивільної інфраструктури. Окупанти здійснювали штурмові дії у напрямку населеного пункту Времівка, зазнали втрат та відійшли на раніше зайняті позиції».

«На тимчасово зайнятих територіях України російські окупанти вводять заходи, що обмежують права і свободи мирних жителів, зокрема свободу пересування. Українські захисники та захисниці тримають оборону і завдають ворогу значних втрат», – йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так у Росії називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим, отримання виходу до Придністров’я.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу». Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах. На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти». Не подолавши опір ЗСУ вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою». Станом на 18 квітня ООН підтвердила загибель 2072 цивільних, у тому числі 169 дітей. Ще 2818 людей зазнали поранень.