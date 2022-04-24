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«Перегрупування, наступальні дії, відхід»: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

Маріуполь, Донецька область, 30 березня 2022 року

Генеральний штаб ЗСУ ввечері 24 квітня повідомляє, що російські війська продовжують ведення повномасштабної збройної агресії проти України.

За даними українських військових, у 60-й день повномасштабного вторгнення тривають наступальні дії противника у Східній операційній зоні «з метою розгрому угруповання Об’єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та забезпечення сухопутного шляху до тимчасово окупованого Криму».

На Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не проводив, зауважили в Генштабі: «До семи батальйонів збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях». Крім того, додали українські військові, триває вивезення з території Білорусі до РФ озброєння та військової техніки підрозділів Східного військового округу, переважно пошкодженої, через Гомель у напрямку Брянська.

На Сіверському напрямку «прикордонна служба ФСБ РФ продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях».

Триває перегрупування підрозділів Центрального військового округу з районів відновлення боєздатності до східних областей України, зауважує Генштаб ЗСУ: «З Курської до Бєлгородської областей ворог планує переміщення зенітно-гарматного дивізіону зі складу 14-ї армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони».

На Слобожанському напрямку триває перекидання озброєння і військової техніки противника до району міста Куп’янськ, вказують ЗСУ: «Окупанти продовжують часткове блокування міста Харкова, намагаються здійснювати вогневе ураження підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури».

Відзначається активізація наступальних та штурмових дій підрозділів противника в районах населених пунктів Пашкове, Довгеньке та Велика Комишуваха: «Ворог успіху не мав, зазнав втрат та був вимушений відступити на раніше займані рубежі».

На Донецькому і Таврійському напрямках російські війська здійснюють нарощування системи управління та протиповітряної оборони, зауважують українські військові. І додають: продовжують здійснювати вогневий вплив по позиціях українських військ із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню по всій лінії зіткнення; завдають авіаційних ударів літаками оперативно-тактичної авіації.

На Сєверодонецькому напрямку противник намагався здійснювати штурмові дії в напрямку населених пунктів Лиман та Яцьківка, успіху не мав, вказують ЗСУ. «Окупанти встановили контроль над частиною населеного пункту Зарічне. Ворог намагався закріпитись в західній, північно-західній та східній частинах Рубіжного, успіху не досяг. Розпочав просування у напрямках населених пунктів Оріхове та Нижнє».

На Попаснянському напрямку підрозділи російських військ намагалися закріпитися на досягнутих рубежах, противник також проводив перегрупування та здійснював поповнення особовим складом і боєприпасами та підготовку до подальших штурмових дій, додали в Генштабі.

На Курахівському напрямку, як повідомили ЗСУ, за підтримки артилерії, противник здійснив спробу наступу у напрямку населених пунктів Новомихайлівка та Мар’їнка – успіху не мав.

На Маріупольському напрямку «загарбники продовжували вогневий вплив та бойові дії в районі «Азовсталі». Ворог завдавав авіаційних ударів по визначених об’єктах цивільної інфраструктури. Окупанти здійснювали штурмові дії у напрямку населеного пункту Времівка, зазнали втрат та відійшли на раніше зайняті позиції».

«На тимчасово зайнятих територіях України російські окупанти вводять заходи, що обмежують права і свободи мирних жителів, зокрема свободу пересування. Українські захисники та захисниці тримають оборону і завдають ворогу значних втрат», – йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так у Росії називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим, отримання виходу до Придністров’я.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.

Масштабна війна Росії проти України

24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.

Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».

Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.

На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».

Не подолавши опір ЗСУ вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.

Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».

Станом на 18 квітня ООН підтвердила загибель 2072 цивільних, у тому числі 169 дітей. Ще 2818 людей зазнали поранень.

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