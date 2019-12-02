Аргентинець Ґроссі офіційно очолив Міжнародне агентство з атомної енергії

Аргентинський дипломат Рафаель Ґроссі 2 грудня склав присягу на посаді генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії – установи в структурі Організації об’єднаних націй.

Країни-члени міжнародного регулятора затвердили кандидатуру Ґроссі на наступні чотири роки.

58-річний представник Аргентини почне працювати з 3 грудня. Він заступив на цій посаді японського дипломата Амано Юкію, який помер у липні 2019 року під час своєї третьої каденції.

Задача МАГАТЕ полягає зокрема в імплементації ядерної угоди Ірану з західними країнами.​

В своїй промові Ґроссі не згадав інспекції МАГАТЕ в Ірані. Однак він підкреслив, що агенція «робить унікальний внесок у міжнародний мир та безпеку, підтверджуючи, що ядерні матеріали не використовуються інакше як для мирних цілей».

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За словами Ґроссі, світ «є безпечнішим завдяки відданості та пильності інспекторів» МАГАТЕ.

Угода 2015 року обмежила ядерну програму Ірану. Серед підписантів Спільного всеосяжного плану дій – США, Росія, Китай, Франція, Велика Британія та Німеччина.

У 2018 році президент США Дональд Трамп вивів Вашингтон із угоди, звинувативши Іран в її порушеннях. Відтоді він наклав на Тегеран уже кілька пакетів санкцій США і погрожує новими обмеженнями.

У відповідь Іран вимагає від інших учасників угоди захистити Тегеран від американських санкцій і, заявляючи про їхню бездіяльність, почав демонстративно порушувати деякі пункти угоди. Натомість країни-учасниці попередили Іран, що він має повернутися до виконання своїх зобов’язань.