Генштаб фіксує 95 атак РФ на фронті від початку дня, майже третина – на Покровському напрямку

Російська армія 95 разів атакувала позиції Сил оборони від початку дня, йдеться в зведенні Генерального штабу Збройних сил України в зведенні на 16 годину 14 грудня.

Зокрема, російська армія один раз намагалася атакувати на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, на Південно-Слобожанському українські військові відбили п’ять російських штурмів ворога поблизу Синельникового та Вовчанська.

Російська армія тричі атакувала на Куп’янському напрямку в бік Петропавлівки й Піщаного.

Українські війська відбивали атаки на Лиманському, Слов’янському та Краматорському напрямках. На Костянтинівському напрямку російські загарбники 17 разів намагалися штурмувати позиції ЗСУ поблизу Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Іванопілля, Яблунівки та в бік Софіївки. Дві сутички тривають.





«На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 33 атаки на позиції наших захисників у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники вже відбили 28 атак, бої тривають», – йдеться в зведенні.

Російські війська 13 разів намагалися просунутися на Олександрівському напрямку. Сили оборони відбивали дев’ять російських штурмових дій на Гуляйпільському напрямку.

Штаб також зафіксував по одній російській атаці на Оріхівському та Придніпровському напрямках.

9 грудня головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що оборона Покровська продовжується, українські війська контролюють на півночі міста майже 13 кв. кілометрів, а Мирноград – не в оточенні.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.



