Генштаб повідомив про 173 боєзіткнення за добу, більшість атак РФ була на трьох напрямках

На фронті протягом минулої доби зафіксували 173 бойових зіткнення, більшість із них відбувалися на трьох напрямках, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними командування, на Покровському напрямку українські військові зупинили 44 штурмові дії російських сил, на Лиманському – 34, на Новопавлівському – 23.

Крім того, бойові дії тривали на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Придніпровському напрямках.

«Вчора противник завдав двох ракетних і 64 авіаційних ударів, застосував дві ракети і скинув 109 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4 625 обстрілів, зокрема 21 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3 891 дрон-камікадзе», – йдеться у зведенні.

20 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські війська посилюють тиск на півночі Донеччини – на Лиманському напрямку, але, за його словами, найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський.

Просування військ РФ майже на десяток кілометрів у напрямку Добропілля 11 серпня позначив на своїй мапі аналітичний проєкт DeepState. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» підполковник Віктор Трегубов наступного дня заявив, що на Добропільському і Покровського напрямках російські війська використовують тактику «просочення», це створює хибне враження просування. Але, за його словами, «просочення» не означає, що противник взяв цю територію під контроль.

Згодом у ЗСУ повідомили про стабілізацію ситуації на Добропільському напрямку.