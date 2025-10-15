Генштаб: на Покровському напрямку за добу було 69 штурмів РФ

На фронті минулої доби було 182 бойові зіткнення, зокрема, на Покровському напрямку українські сили зупинили 69 штурмових і наступальних дій російських військ, повідомив у ранковому зведенні 15 жовтня Генштаб ЗСУ.

За повідомленням, на Олександрівському напрямку ЗСУ відбили 26 атак поблизу населених пунктів Іванівка, Олександроград, Вороне, Вербове, Андріївка-Клевцове, Зелений Гай, Маліївка, Ялта, Січневе, Соснівка, Новомиколаївка, Полтавка і в напрямку Красногірського.

Крім того, за даними Генштабу, бойові дії минулої доби тривали на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Костянтинівському, Оріхівському напрямках.

«Противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах одного ракетного удару однією ракетою та 101 авіаційного удару, скинувши 225 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4429 обстрілів, з них 85 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5256 дронів-камікадзе», – йдеться у зведенні.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 14 жовтня повідомив, що у Покровському районі на Донеччині українські сили просунулися на окремих напрямках до 1,6 кілометра.

За спостереженнями британської розвідки, наведеними у вересні, Покровськ як логістичний центр на Донеччині залишається головним пунктом російських наступальних операцій. Він стримує просування Росії далі в Донецькій області й у напрямку Краматорська і Слов’янська.

Олександр Сирський 1 жовтня заявив, що українські військові розсікли так званий «Добропільський виступ» російських військ.