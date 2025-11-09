Генштаб: на фронті за добу було 196 боєзіткнень

На фронті протягом минулої доби зафіксували 196 бойових зіткнень, повідомив у ранковому зведенні 9 листопада Генеральний штаб Збройних сил України.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 73 атаки агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Федорівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Промінь, Лисівка, Покровськ, Зелене, Котлине, Удачне, Молодецьке, Котлярівка, Горіхове і Філія», – йдеться в повідомленні.

Крім того, бойові дії тривали на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Костянтинівському, Олександрівському, Гуляйпільському, Оріхівському, Придніпровському напрямках, повідомили у Генштабі.

«Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного й 54 авіаційних ударів, застосував 41 ракету й скинув 126 керованих бомб. Крім цього, було залучено для ураження 5276 дронів-камікадзе та здійснено 4697 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких понад сто – із реактивних систем залпового вогню», – йдеться у зведенні.

Угруповання військ «Схід» повідомило увечері 8 листопада, що в Покровську тривають пошуково-ударні дії для виявлення та знищення російських військ, вони «безуспішно намагаються інфільтруватися на північні околиці міста».

7 листопада 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України повідомив, що російські війська зменшили активність у Покровську та очікують на поповнення основними силами.

Генштаб ЗСУ 5 листопада заявляв, що оборона Покровсько-Мирноградської агломерації триває, й «оточення наших підрозділів і частин немає».

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.