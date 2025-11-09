Доступність посилання

Генштаб: на фронті за добу було 196 боєзіткнень

Українські військові на Донеччині, 21 жовтня 2025 року
Українські військові на Донеччині, 21 жовтня 2025 року

На фронті протягом минулої доби зафіксували 196 бойових зіткнень, повідомив у ранковому зведенні 9 листопада Генеральний штаб Збройних сил України.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 73 атаки агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Федорівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Промінь, Лисівка, Покровськ, Зелене, Котлине, Удачне, Молодецьке, Котлярівка, Горіхове і Філія», – йдеться в повідомленні.

Крім того, бойові дії тривали на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Костянтинівському, Олександрівському, Гуляйпільському, Оріхівському, Придніпровському напрямках, повідомили у Генштабі.

Читайте також: Зеленський: у Покровську перебуває 314 військових РФ, за три доби було 220 штурмів

«Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного й 54 авіаційних ударів, застосував 41 ракету й скинув 126 керованих бомб. Крім цього, було залучено для ураження 5276 дронів-камікадзе та здійснено 4697 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких понад сто – із реактивних систем залпового вогню», – йдеться у зведенні.

Угруповання військ «Схід» повідомило увечері 8 листопада, що в Покровську тривають пошуково-ударні дії для виявлення та знищення російських військ, вони «безуспішно намагаються інфільтруватися на північні околиці міста».

7 листопада 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України повідомив, що російські війська зменшили активність у Покровську та очікують на поповнення основними силами.

Генштаб ЗСУ 5 листопада заявляв, що оборона Покровсько-Мирноградської агломерації триває, й «оточення наших підрозділів і частин немає».

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.

