Генштаб повідомив про майже 200 боєзіткнень на фронті від початку дня

Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні повідомив про 193 бойових зіткнення на фронті від початку доби 19 листопада.

Зокрема, на Південно-Слобожанському напрямку російська армія 11 разів штурмувала українські позиції поблизу населених пунктів Вовчанськ, Синельникове, Кам’янка, Кутьківка та у напрямку Колодязного й Дворічанського. Чотири сутички тривають.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили п’ять російських атак у районах Петропавлівки, Піщаного та в напрямку Новоосинового й Шийківки.

На Лиманському напрямку російські загарбники 17 разів атакували позиції ЗСУ, на Слов’янському ЗСУ відбили 13 штурмів. На Краматорському напрямку російська армія вісім разів наступала поблизу Васюківки, Міньківки, Віролюбівки, Часового Яру, Ступочок та у напрямку населеного пункту Білокузьминівка, Сили оборони відбили всі атаки.

Читайте також: Дрони атакували ТЕС на окупованій Донеччині. Що відомо про ситуацію в регіоні

На Костянтинівському напрямку армія РФ 25 разів йшла в наступ на позиції українських підрозділів, штаб звітує про відбиття всіх атак.

«На Покровському напрямку від початку доби окупанти 55 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник діяв у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Паньківка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Рівне, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Балаган, Удачне, Новопавлівка, Новомиколаївка, Філія, Дачне та у напрямку населеного пункту Гришине. У чотирьох локаціях бої тривають дотепер», – йдеться в зведенні.

Російська армія 12 разів намагалася прорвати оборону на Олександрівському напрямку. На Гуляйпільському українські оборонці зупинили дев’ять російських атак у районах Рівнопілля, Зеленого Гаю та у напрямку населених пунктів Затишшя й Зелене, одне боєзіткнення триває.





Ще чотири атаки штаб зафіксував на Оріхівському напрямку.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив 19 листопада, що Сили оборони продовжують виконувати завдання в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. На Покровському напрямку, за його словами, «зберігається висока активність противника, протистояти якій допомагає чітка взаємодія та злагодженість дій наших підрозділів».

Як зазначав 14 листопада проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії, важливий вузол української оборони на Донеччині – Покровськ – опинився на межі захоплення після того, як військам армії РФ вдалося прорватися до міста.



