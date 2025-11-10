Генштаб: з початку доби на Покровському напрямку війська РФ 51 раз намагались потіснити ЗСУ

На фронті станом на 16:00 відбулося 125 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, на Покровському напрямку з початку доби російські загарбники здійснили 51 спробу потіснити українських військових із займаних позицій у районах населених пунктів Паньківка, Червоний Лиман, Родинське, Михайлівка, Новоекономічне, Мирноград, Новопавлівка, Рівне, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 46 атак. П’ять бойових зіткнень досі тривають.

На Костянтинівському напрямку противник десять разів намагався вклинитися в українську оборону в районах населених пунктів Плещіївка, Олександро-Шультине, Русин Яр та Софіївка.

По вісім атак сили РФ здійснили на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках.

Також противник продовжує свої атаки на Лиманскьому, Слов’янському, Олександрівському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

На Краматорському та Придніпровському напрямках російських наступальних дій не було.

Читайте також – ISW: темпи просування військ РФ на Покровському напрямку, ймовірно, знову зростуть найближчими днями

Раніше начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов заявив, що Покровський напрямок – один із найгарячіших на фронті на сьогоднішній день. «Противник не відмовляється від спроб захопити Покровськ і створити умови для оточення Покровсько-Мирноградської агломерації», – сказав він, додавши, що такий намір російські сили мають вже більше ніж рік.

7 листопада 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України повідомив, що російські війська зменшили активність у Покровську і очікують на поповнення основними силами.

За даними ЗСУ, оборона в Покровську триває, «логістика українських підрозділів ускладнена, але забезпечується в необхідному обсязі».

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.