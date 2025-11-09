Генштаб ЗСУ: від початку доби на фронті відбувся 141 бій, майже половина – на Покровському напрямку

Від початку доби станом на 16:00 на фронті відбулося 141 бойове зіткнення, 60 з них – на Покровському напрямку, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, на Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 60 спроб потіснити українських воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Білицьке, Затишок, Червоний Лиман, Родинське, Зелене, Даченське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне та в напрямках Нового Шахового й Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 37 атак.



На Костянтинівському напрямку противник 19 разів намагався вклинитися в оборону ЗСУ поблизу населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та у бік Софіївки й Іллінівки. На даний час бої тривають у семи локаціях.



На Олександрівському напрямку українські захисники зупиняли 14 штурмових дій військ РФ, які намагалися просуватися в районах населених пунктів Ялта, Іванівка, Зелений Гай, Олександроград, Новоселівка, Січневе, Орестопіль, Степове та Вербове. На даний час триває п’ять боєзіткнень.

Війська РФ також продовжують свої атаки на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Раніше цього тижня начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов заявив, що Покровський напрямок – один із найгарячіших на фронті на сьогоднішній день. «Противник не відмовляється від спроб захопити Покровськ і створити умови для оточення Покровсько-Мирноградської агломерації», – сказав він, додавши, що такий намір російські сили мають вже більше ніж рік.

7 листопада 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України повідомив, що російські війська зменшили активність у Покровську і очікують на поповнення основними силами.

За даними ЗСУ, оборона в Покровську триває, «логістика українських підрозділів ускладнена, але забезпечується в необхідному обсязі».

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.