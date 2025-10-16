Генштаб: російська армія втратила понад 1 тисячу військових і 2 танки за добу

Російські війська втратили близько 1 080 людей особового складу протягом попередньої доби, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 16 жовтня.

Командування оцінює загальні російські втрати в 1 127 300 військових.

Крім того, за зведенням, напередодні армія РФ втратила:

2 танки (загалом 11 261)

9 бойових броньованих машин (23 384)

42 артилерійські системи (33 713)

416 безпілотників оперативно-тактичного рівня 70 437

139 автомобілів і автоцистерн (64 468)

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

Читайте також: Ризикує залишитися без «броні»: чому армія РФ поспішає на Донбасі?

1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.



