Генштаб ЗСУ: за добу на фронті був 231 бій, майже 100 з них – на Покровському та Новопавлівському напрямку

На фронті протягом минулої доби було 231 бойове зіткнення, з них майже 100 – на Покровському та Новопавлівському напрямку, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, на Покровському напрямку українські захисники зупинили 57 російських атак в районах населених пунктів Володимирівка, Сухецьке, Звірове, Никанорівка, Золотий Колодязь, Родинське, Червоний Лиман, Миролюбівка, Новоекономічне, Козацьке, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Затишок та в напрямку Покровська й Філії.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 42 штурмові дії російських агресорів.

Війська РФ посилили свої атаки на Південно-Слобожанському напрямку, де відбулося 31 боєзіткнення в районах Вовчанських Хуторів, Одрадного, Бологівки, Кутьківки, Красного Першого, Кам’янки та Западного. Попередньої доби тут було 12 атак.

Також спостерігається збільшення активності противника на Торецькому напрямку, де було 17 російських атак.



Противник продовжує свої атаки на Північно-Слобожанському, Курському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

За спостереженнями британської розвідки у вересні, Покровськ як логістичний центр на Донеччині залишається головним пунктом російських наступальних операцій. Він стримує просування Росії далі в Донецькій області й у напрямку Краматорська і Слов’янська.

На Новопавлівському напрямку, як підрахували в DeepState, російська армія мала найбільші територіальні досягнення в Україні у вересні – 53% від усіх. При тому, що на цю ділянку фронту припадало тільки 16% штурмових дій агресора за місяць.

Напередодні головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що українські військові розсікли так званий «Добропільський виступ» російських військ.



