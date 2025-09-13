Генштаб ЗСУ: армія Росії атакувала майже 40 разів на Покровському напрямку

Від початку доби на фронті відбулося 158 боєзіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 13 вересня.

Три російських атаки мали місце на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, тривають дві сутички з 11 на Південно-Слобожанському.

Армія РФ вісім разів атакувала на Куп’янському напрямку. Бої точилися поблизу Мирного та в напрямку Куп’янська і Петропавлівки, чотири з них тривають.

«На Лиманському напрямку російські війська 13 разів штурмували позиції українських захисників у районі населених пунктів Шандриголове, Колодязі, Греківка, Зарічне та в бік Ставків. Одне боєзіткнення досі триває», – повідомляє командування.





Сили оборони відбили 14 із 17 російських спроб наступати на Сіверському напрямку – в районах Серебрянки, Григорівки та в напрямку Ямполя та Дронівки.

Дві російських атаки ЗСУ зупинили на Краматорському напрямку, ще 10 разів російські загарбники штурмували українські позиції на Торецькому напрямку.

«На Покровському напрямку ворог здійснив 39 спроб потіснити наші підрозділи. Активність – у районах населених пунктів Володимирівка, Родинське, Миколаївка, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне, Новомиколаївка, Новопідгороднє, Молодецьке та в бік Новопавлівки й Філії. Дотепер тривають чотири боєзіткнення», – йдеться в зведенні.

Ще 30 разів армія РФ намагалася прорватися на Новопавлівському напрямку – поблизу Олександрограда, Тернового, Воскресенки, Маліївки, Ольгівського та в напрямку Іванівки, Новоіванівки й Полтавки. Бої тривають у трьох локаціях.

Штаб повідомляє про три безуспішні російські атаки на Придніпровському напрямку.

31 серпня президент України Володимир Зеленський після доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського заявив, що російська армія концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку і, «відповідно, зазнає найбільших втрат».

В оперативно-стратегічному угрупованні військ «Дніпро» 5 вересня заявили, що російська армія має завдання захопити восени Покровсько-Мирноградську агломерацію, зокрема йдеться про три міста – Добропілля, Покровськ і Мирноград.



