Генштаб ЗСУ: минулої доби на фронті було 157 боїв, майже третина з них – на Покровському напрямку

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 157 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні.



За даними штабу, вчора противник завдав 60 авіаційних ударів, скинув 132 керовані авіаційні бомби. Крім цього, здійснив 4160 обстрілів, зокрема 108 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5404 дрони-камікадзе.



Найбільше боїв минулої доби було на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 48 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Звірове, Новоукраїнка та в бік Гришиного.

Також інтенсивні боєзіткнення тривають на Олександрівському напрямку – тут сили РФ протягом минулого дня здійснили 18 атак у районах населених пунктів Вербове, Павлівка, Вишневе, Зелений Гай, Соснівка, Вороне, Степове, Красногірське та в напрямку населених пунктів Орестопіль, Рибне, Олексіївка.

На Північно-Слобожанському і Курському, Куп’янському, Слов’янському напрямках було по 11 боїв на кожній ділянці фронту.



Противник також продовжує свої атаки на Південно-Слобожанському, Лиманському, Краматорському, Костянтинівському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, щоситуація у Покровську – складна, на цьому напрямку зосереджено 170 тисяч російських військ. Водночас він заперечив оточення українських військ у місті.

Минулого тижня, 26 жовтня, Генштаб ЗСУ підтвердив проникнення російських військових до Покровська.

Російська армія просунулася в межах Покровська – про це вранці 29 жовтня повідомив проєкт DeepState. На мапі бойових дій виросла «червона зона» на півдні міста, а «сіра», яка свідчить про присутність противника, досягла його північних околиць.

Покровськ – місто з населенням близько 7 тис. людей (до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тис.) – є важливим дорожнім та залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.



