Генштаб ЗСУ: минулої доби на фронті було 157 боїв, майже третина з них – на Покровському напрямку

Найбільше боїв минулої доби було на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 48 штурмових дій агресора
Найбільше боїв минулої доби було на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 48 штурмових дій агресора

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 157 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні.

За даними штабу, вчора противник завдав 60 авіаційних ударів, скинув 132 керовані авіаційні бомби. Крім цього, здійснив 4160 обстрілів, зокрема 108 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5404 дрони-камікадзе.

Найбільше боїв минулої доби було на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 48 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Звірове, Новоукраїнка та в бік Гришиного.

Також інтенсивні боєзіткнення тривають на Олександрівському напрямку – тут сили РФ протягом минулого дня здійснили 18 атак у районах населених пунктів Вербове, Павлівка, Вишневе, Зелений Гай, Соснівка, Вороне, Степове, Красногірське та в напрямку населених пунктів Орестопіль, Рибне, Олексіївка.
На Північно-Слобожанському і Курському, Куп’янському, Слов’янському напрямках було по 11 боїв на кожній ділянці фронту.

Противник також продовжує свої атаки на Південно-Слобожанському, Лиманському, Краматорському, Костянтинівському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, щоситуація у Покровську – складна, на цьому напрямку зосереджено 170 тисяч російських військ. Водночас він заперечив оточення українських військ у місті.

Минулого тижня, 26 жовтня, Генштаб ЗСУ підтвердив проникнення російських військових до Покровська.

Російська армія просунулася в межах Покровська – про це вранці 29 жовтня повідомив проєкт DeepState. На мапі бойових дій виросла «червона зона» на півдні міста, а «сіра», яка свідчить про присутність противника, досягла його північних околиць.

Покровськ – місто з населенням близько 7 тис. людей (до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тис.) – є важливим дорожнім та залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.


