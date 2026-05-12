Генштаб ЗСУ: російська армія втратила понад тисячу військових і 2 танки за добу

Російські війська втратили близько 1 020 людей особового складу протягом попередньої доби, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 12 травня.

За оцінкою командування, загальні втрати російської армії за час повномасштабного вторгнення сягнули близько 1 343 050 військових.

Генштаб також наводить оновлені дані про втрати російської техніки:

11 926 танків (+2 за добу)

24 553 бойових броньованих машини (+2)

41 935 артилерійських систем (+72)

1 785 реактивних систем залпового вогню (+2)

1 373 засоби протиповітряної оборони

435 літаків

352 гелікоптери

1 373 наземних робототехнічних комплекси (+2)

285 506 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+1 252)

4 585 крилатих ракет

33 кораблі й катиери

2 підводних човни

95 855 автомобілів і автоцистерн (+145)

4 179 одиниць спеціальної техніки (+1)

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

У травні російські видання «Медуза» і «Медіазона» оцінили втрати російської армії на кінець 2025 року в 352 тисячі осіб. Ця цифра включає 261 тисячу «звичайних» загиблих і 90 тисяч тих, хто був визнаний загиблим або зниклим за рішенням суду, або чия смерть була зареєстрована із затримкою від 180 днів з іншої причини.

Ці дані спираються на поіменні списки загиблих, які «Медіазона» складає спільно з Російською службою «Бі-Бі-Сі» й командою волонтерів, а також на дані з російського Реєстру спадкових справ.





На квітень 2026 року журналісти російської служби ВВС і «Медіазони» спільно з командою волонтерів підтвердили імена щонайменше 212 188 російських військовослужбовців, які загинули на війні проти України з лютого 2022 року. Йдеться про тих, чиї імена підтверджені у відкритих джерелах.

Оцінки загальних втрат Росії (поранених і вбитих) із боку міжнародних організацій і розвідок є значно вищими. У грудні 2025 року високопосадовець НАТО на умовах анонімності повідомив російській службі ВВС, що, за даними альянсу, загальна кількість убитих і поранених у російській армії може наближатися до 1,15 мільйона осіб.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни, тепер приблизно раз на рік цю інформацію оприлюднює президент України Володимир Зеленський. На початку лютого 2026 року в інтервʼю France 2 він заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими 55 тисяч українських солдатів. Президент, що також є «велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти».

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 13 січня цього року заявив, що в 2025 році вдалося зменшити кількість втрат особового складу ЗСУ на 13%. Деталей щодо українських втрат він не навів.