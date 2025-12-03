Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Суспільство

Генштаб: ЗСУ за день відбили 36 російських атак на Покровському напрямку і 29 на Костянтинівському

Українські військові поблизу Покровська, листопад 2025 року
Українські військові поблизу Покровська, листопад 2025 року

Від початку доби на фронті відбулося 158 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 3 грудня.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські військові відбили чотири російських атак. На Південно-Слобожанському ЗСУ зупинили 15 російських атак, ще два боєзіткнення наразі тривають.

Сили оборони відбивали російські атаки на Куп’янському, Лиманському, Слов’янському та Краматорському напрямках.

На Костянтинівському напрямку російські загарбники 29 разів атакували позиції Сил оборони, триває одне боєзіткнення.

Читайте також: «Це більше політичні рішення, ніж військові»: чи варто ЗСУ виходити з Мирнограда?

«На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 36 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Нове Шахове, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Никанорівка, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка, Філія, та у бік Софіївки, Білицького й Гришиного», – йдеться в зведенні.

Російські війська 14 разів атакували на Олександрівському напрямку і 12 на Гуляйпільському. На Придніпровському напрямку ЗСУ відбили три спроби армії РФ просунутися в районі Антонівського мосту.

Третій армійський корпус раніше сьогодні заперечив заяву про нібито прорив російських військ у Лимані на Донеччині.


Російська сторона, зокрема президент РФ Володимир Путін, вже неодноразово заявляла про захоплення Покровська. Влада України такі повідомлення заперечує.

Проєкт DeepState станом на 3 грудня пише про просування сил РФ у Покровську.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.

Під обстрілами та атаками FPV: як живе прифронтовий Краматорськ (фоторепортаж)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Під обстрілами та атаками FPV: як живе прифронтовий Краматорськ (фоторепортаж)



Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG