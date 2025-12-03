Генштаб: ЗСУ за день відбили 36 російських атак на Покровському напрямку і 29 на Костянтинівському

Від початку доби на фронті відбулося 158 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 3 грудня.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські військові відбили чотири російських атак. На Південно-Слобожанському ЗСУ зупинили 15 російських атак, ще два боєзіткнення наразі тривають.

Сили оборони відбивали російські атаки на Куп’янському, Лиманському, Слов’янському та Краматорському напрямках.

На Костянтинівському напрямку російські загарбники 29 разів атакували позиції Сил оборони, триває одне боєзіткнення.

«На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 36 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Нове Шахове, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Никанорівка, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка, Філія, та у бік Софіївки, Білицького й Гришиного», – йдеться в зведенні.

Російські війська 14 разів атакували на Олександрівському напрямку і 12 на Гуляйпільському. На Придніпровському напрямку ЗСУ відбили три спроби армії РФ просунутися в районі Антонівського мосту.

Третій армійський корпус раніше сьогодні заперечив заяву про нібито прорив російських військ у Лимані на Донеччині.





Російська сторона, зокрема президент РФ Володимир Путін, вже неодноразово заявляла про захоплення Покровська. Влада України такі повідомлення заперечує.

Проєкт DeepState станом на 3 грудня пише про просування сил РФ у Покровську.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.

