Від початку доби на фронті відбулось понад 150 бойових зіткнень – Генштаб

Протягом суботи, 22 листопада, на фронті відбулось 157 бойових зіткнень, йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Військові кажуть, що на Північно-Слобожанському і Курському напрямках ЗСУ відбили 14 атак сил РФ: «ворог завдав одного авіаційного удару, скинув три керовані авіаційні бомби та здійснив 111 обстрілів, два – із реактивних систем залпового вогню».

Водночас відомо, що на Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи стримали три атаки РФ поблизу Вовчанська, Лиману та Синельникового, ще одне бойове зіткнення триває.

«На Куп’янському напрямку наші воїни відбили шість атак ворога в районах Піщаного, Петропавлівки та Куп’янська. Наразі триває ще одне бойове зіткнення. На Лиманському напрямку відбулося два бойові зіткнення поблизу населеного пункту Новоселівка», – йдеться в оперативному зведенні.

На Слов’янському напрямку РФ десять разів проводила наступальні дії у районах Серебрянки, Сіверська, Свято-Покровського, Пазено та Дронівки.

В українському командуванні кажуть, що впродовж поточної доби на Покровському напрямку окупанти здійснили 34 наступальні дії. Активність РФ фіксувалася поблизу населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Никанорівка, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Покровськ, Рівне, Звірове, Новопавлівка, Молодецьке, Дачне та Філія. Одне бойове зіткнення триває дотепер.

«Сьогодні (22 листопада – ред.) на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 83 окупанти, з яких 60 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили 24 безпілотні літальні апарати та дві одиниці спеціальної техніки окупантів. Також уразили дві артилерійські системи, дві одиниці автомобільної техніки та одну реактивну систему залпового вогню», – зазначили у відомстві.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив 19 листопада, що Сили оборони продовжують виконувати завдання в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. На Покровському напрямку, за його словами, «зберігається висока активність противника, протистояти якій допомагає чітка взаємодія та злагодженість дій наших підрозділів».

Як зазначав 14 листопада проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії, важливий вузол української оборони на Донеччині – Покровськ – опинився на межі захоплення після того, як військам армії РФ вдалося прорватися до міста.



