У Генштабі повідомили про черговий масований удар РФ і понад 30 боєзіткнень на сході

Російські військові у ніч на 23 червня знову завдали масованого ракетного й авіаційного удару по Україні, застосувавши крилаті ракети Х-101/Х-555 і дрони-камікадзе типу Shahed, повідомив Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні.

Інформація щодо наслідків цієї атаки наразі уточнюється, йдеться в повідомленні.

Напередодні загарбники також завдали удару по території України, застосувавши три аеробалістичні ракети Х-47 «Кинджал», три крилаті ракети Х-22 і чотири дрони-камікадзе Shahed-136/131, нагадали в командуванні. Сили ППО збили три дрони-камікадзе.

«Крім того, ворог завдав 49 авіаційних ударів, здійснив близько 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі також повідомили, що основні зусилля війська РФ зосереджують на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському і Мар’їнському напрямках: протягом доби там відбулося понад 30 бойових зіткнень.

Раніше сьогодні влада Хмельниччини повідомила про роботу протиповітряної оборони в ніч на 23 червня. Повітряну тривогу вночі оголошували по всій території України.

Російські війська активізували удари по Україні, зокрема по Києву, від початку травня, застосовуючи при цьому ракети і безпілотники.

В американському Інституті вивчення війни зазначали, що російські війська активізували удари по всій території України, особливо в тилових районах, що «є частиною нової російської повітряної кампанії в Україні, спрямованої на зниження здатності України проводити контрнаступальні операції».

Напередодні українське командування повідомило, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на трьох напрямках: Мелітопольському, Бердянському і Лиманському.

А командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що українські війська «мають успіхи» на деяких ділянках на Таврійському напрямку.