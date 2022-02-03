Головне на ранок: «червона» зона в Україні може розширитися, США перекидає війська до східної Європи

Бойовики обстріляли КПВВ «Гнутове» на Донеччині – штаб ООС

Підтримувані Росією бойовики минулої доби на Донбасі здійснили чотири порушення режиму припинення вогню, повідомив вранці 3 лютого пресцентр операції Об’єднаних сил. Зокрема, підтримувані Росією сили здійснили обстріл контрольного пункту в’їзду-виїзду «Гнутове», що на Донеччині.

У посольстві США в Києві після обстрілу закликали Росію виконувати зобов’язання щодо дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.

У МОЗ назвали 9 областей, які можуть опинитися в «червоній» зоні

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій розгляне питання щодо можливого переведення ще дев’яти областей України до «червоної» зони через поширення COVID-19. Йдеться про Львівську, Вінницьку, Волинську, Донецьку, Житомирську, Закарпатську, Одеську, Сумську, Хмельницьку області. Станом на 2 лютого в «червоній» зоні перебувають дві області: Івано-Франківська і Рівненська.

Трухін заявив про готовність скласти мандат, якщо змусить «команда і ситуація»

Народний депутат Олександр Трухін із фракції «Слуга народу», що в серпні минулого року став учасником ДТП, в якій постраждали 6 людей, заявив про готовність скласти депутатський мандат, якщо того вимагатимуть ситуація і команда СН. Напередодні журналісти оприлюднили відео, на якому депутат просить правоохоронців на місці аварії, щоб вони «відпустили» його з місця ДТП «у ліс».

Депутат заявив, що «щиро шкодує, що опинився в епіцентрі цього скандалу», і що йому «соромно» за свою поведінку «в шоковому стані».

Держдепартамент: El País опублікувала справжню відповідь США на вимоги Росії

Держдепартамент та міністерство оборони США підтвердили, що іспанське видання El País 2 лютого опублікувало копії справжніх відповідей США та НАТО на російські вимоги про гарантії безпеки. Як саме документи, які американська сторона просила Москву не публікувати, потрапили до іспанської преси – не повідомляється.

У відповіді Сполучених Штатів йдеться, що Вашингтон готовий, зокрема, обговорити з Москвою взаємні зобовʼязання про нерозміщення на території України наземних ракетних пускових установок та збройних сил на постійній основі.

Британські ВПС перехопили чотири російські бомбардувальники – Reuters

Чотири російські бомбардувальники вдень 2 лютого наблизилися до повітряного простору Великої Британії, повідомляє агенція Reuters. За повідомленням, британські Військово-повітряні сили перехопили та супроводжували літаки.

Кількома годинами раніше британське міністерство оборони повідомило, що «винищувачі швидкого реагування Typhoon… були підняті в повітря проти невідомих літаків, які наближаються до зони інтересів Великої Британії».

Байден наказав відрядити близько 3 тисяч військових до східної Європи – західні медіа

Кілька західних видань із посиланням на джерела в уряді Сполучених Штатів повідомили, що президент США Джо Байден наказав Пентагону відрядити понад 3 тисячі американських військових до східної Європи на тлі концентрації російських військ біля кордоні України. В основному їх планують дислокувати на території Польщі та Румунії.

Згодом речник Пентагону Джон Кірбі підтвердив наміри тимчасово розмістити близько 3 тисяч військових у Румунії, Польщі та Німеччині через концентрацію військ Росії як на кордоні з Україною, так і в Білорусі.