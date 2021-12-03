Головне на ранок: Блінкен попередив Росію про «наслідки» через Україну, для Меркель провели церемонію, COVID-19 в Україні відступає

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Росію відвести свої війська, розміщені поблизу України, і попередив про «значні наслідки» у разі агресії проти України, у Берліні провели церемонію прощання з канцлером Анґелою Меркель– після 16 років очолювала на посаді, в Україні далі скорочується число нових випадків COVID-19. Про це – в огляді новин Радіо Свобода.

Блінкен попередив Росію про «значні наслідки» в разі агресії проти України

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Росію відвести свої війська, розміщені поблизу України, і дотримуватися Мінських домовленостей, попередивши Москву про «значні наслідки» у разі агресії проти України.

Блінкен заявив про це після зустрічі зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим 2 грудня в Стокгольмі на полях зустрічі міністрів закордонних справ країн Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) на тлі ескалації напруженості через нарощування російських військ поблизу кордону України.

Блінкен «повторив заклик Сполучених Штатів до Росії відвести свої сили і повернутися до позицій мирного часу і дотримуватися Мінських домовленостей та припинення вогню на Донбасі», – йдеться в заяві речника Держдепартаменту Неда Прайса. Він наголосив, що «найкращий спосіб запобігти кризі – дипломатія».

«Якщо Москва вибере шлях військової ескалації, держсекретар дав зрозуміти, що Сполучені Штати і наші союзники готові вдатися до значних наслідків», – сказав Прайс.

Зі свого боку, Лавров сказав Блінкену, що Москві потрібні «довгострокові гарантії безпеки», які зупинять розширення НАТО на схід, і це «слід розглядати як нагальну вимогу», повідомило МЗС Росії після переговорів.

Лавров застеріг Вашингтон від «втягування України в геополітичні ігри Сполучених Штатів».

Голова МЗС Росії повторив заяву, зроблену 1 грудня президентом Володимиром Путіним, який вимагав юридичних гарантій того, що НАТО не буде розширюватися далі на схід і не розгортатиме зброю поблизу кордонів Росії, маючи на увазі на постачання зброї Україні від Заходу та спільні військові навчання.

Меркель залишає посаду канцлера. У Берліні провели прощальну церемонію

У Берліні провели церемонію прощання з канцлером Анґелою Меркель, яка протягом 16 років очолювала уряд Німеччини і тепер залишає свою посаду.

Урочисту церемонію провели у дворі Міністерства оборони Німеччини в Берліні. Це традиційний військовий церемоніальний акт, яким у Німеччині вшановують вищих посадових осіб держави, які залишають посаду. Церемонія вважається найбільшим виявом поваги до цивільної особи з боку військових.

На церемонії «Grosser Zapfenstreich», яка відбувалася в обмеженому форматі через COVID-19, оркестр Бундесверу зіграв кілька композицій, які обрала сама Меркель – пісню 1970-х «Ти забув кольорову плівку» німецької панк-рок співачки Ніни Гаґен, пісню «Для мене проллється дощ із червоних троянд» німецької актриси і співачки Гільдеґард Кнеф і християнський гімн «Великий Боже, ми славимо тебе».

Меркель залишається виконувачкою обов’язків канцлера до того, як наступного тижня складе присягу її наступник, соціал-демократ Олаф Шольц. Вона побажала йому і його новому уряду «всього найкращого, удачі і багато успіхів».

Церемонія відбувалася при світлі смолоскипів і супроводжувалася, зокрема, маршем військових у парадному обмундируванні.

За добу в Україні – 13 777 нових хворих на COVID-19

Протягом доби 2 грудня коронавірусну хворобу діагностували в 13 777 людей, повідомляє Міністерство охорони здоров’я. Це більш як на 2 тисячі менше, ніж у такий же день минулого тижня.

2 992 хворих госпіталізували, 509 померли, 22 893 – одужали.

При цьому протягом доби щеплення отримали понад 206 тисяч людей, з них більше ніж 136 тисяч – другу дозу.

Повністю вакциновані в Україні, за офіційними даними, понад 11,54 мільйона людей, загалом здійснено 25 159 558 щеплень.

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Загалом за час пандемії в Україні захворіли понад 3,47 мільйона людей, 87 566 хворих померли.

США делегують до ICAO пілота Салленбергера, який виступає за заборону голосування для Білорусі

Сенат США підтвердив Чеслі Бернетта «Саллі» Салленбергера представником Сполучених Штатів у Раді Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) – органу ООН з безпеки повітряного руху.

70-річний Салленбергер, став відомим як комерційний пілот після того, як безпечно посадив Airbus A320 на ріку Ґудзон у Нью-Йорку після надзвичайної ситуації під час польоту в 2009 році. Раніше цього року він заявив, що Білорусі слід тимчасово заборонити голосувати на ICAO через примусову посадку літака Ryanair у травні. Після неї силовики затримали білоруського журналіста Романа Протасевича та його дівчину, громадянку Росії Софію Сапегу.

«Потрібно вжити додаткових заходів», – сказав Салленбергер комітету Сенату із закордонних справ 29 вересня під час слухань щодо призначення кандидатури.