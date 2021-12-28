Головне на ранок: 300 млн дол США для оборони України, бойові дії на Донбасі, Лукашенка визнали «корупціонером року»

Президент США Джо Байден підписав оборонний бюджет своєї країни, який передбачає допомогу Україні, на Донбасі поранень зазнали ще двоє українських військових, Центр із дослідження корупції й організованої злочинності (OCCRP) присудив звання «Корупціонер року – 2021» Олександрові Лукашенку. Про це та інше – в огляді новин Радіо Свобода.

Президент США підписав закон про оборону на наступний рік – 300 млн дол виділено Україні

Президент США Джо Байден у понеділок підписав оборонний бюджет США (NDAA) на 2022 фінансовий рік у 770 мільярдів доларів, повідомив Білий дім.

Документ, серед іншого, передбачає виділення 300 мільйонів доларів на Ініціативу сприяння безпеці України з підтримки Збройних сил.

Крім того, Вашингтон виділив на оборону в Європі 4 мільярди доларів, 150 млн дол – країнам Балтії на співпрацю у сфері безпеки.

Загалом оборонний бюджет США на наступний рік передбачає витрати на військові потреби на майже 5% більше, ніж торік. Це, зокрема, витрати на вищі зарплати військовим, додаткові закупівлі літаків, кораблів тощо.

Документ включає витрати на відповідь загрозам з боку Китаю, Росії. І передбачає створення комісії для вивчення війни в Афганістані.

Раніше цього місяця Палата представників США і Сенат більшістю голосів проголосували за щорічний законопроєкт про оборону.

Минула доба на Донбасі: 10 обстрілів з боку бойовиків і 2 поранених військових ЗСУ

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що минулої доби підтримувані Росією бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранень зазнали двоє українських військових.

«Воїни перебувають в лікувальних закладах. Стан їхнього здоров’я – важкий. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, з початку доби, 28 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Бойовики угруповань «ДНР» та «ЛНР» на своїх ресурсах не повідомляють про порушення «тиші».

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OCCRP назвав «корупціонером 2021 року» Лукашенка

Центр із дослідження корупції й організованої злочинності (OCCRP) присудив звання «Корупціонер року – 2021» Олександрові Лукашенку.

«Останній диктатор Європи» удостоївся цієї нагороди за потурання організованій злочинності і корупції», – йдеться в повідомленні на сайті OCCRP.

Журі у складі шести журналістів й експертів у галузі протидії корупції обрали Лукашенка з рекордних 1167 претендентів, номінованих колегами і читачами. Вперше за десять років «корупціонера року» обрали одноголосно, кажуть в OCCRP.

У центрі зазначили, що за останній рік Лукашенко:

організував потоки державних коштів олігархам, близьким до його сім’ї;

наказав перехопити і посадити у Мінську пасажирський літак Ryanair з білоруським дисидентом на борту з порушенням міжнародного повітряного права;

спровокував міграційну кризу, направивши тисячі біженців до кордону Білорусі з Євросоюзом;

поширював дезінформацію про коронавірус і методи лікування.

«У плані корупції це був визначний рік, але Лукашенко всіх перевершив», – прокоментував рішення координатор журі, співзасновник OCCRP Дрю Салліван.

Крім того, фіналістами премії стали скинутий президент Афганістану Ашраф Гані, сирійський президент Башар Асад, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган і ексканцлер Австрії Себастьян Курц.

В Україні минулої доби зафіксували 2 248 нових випадків COVID-19 – МОЗ

В Україні за добу 27 грудня виявили 2 248 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 137 дітей і 19 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Минулої доби шпиталізували 944 людини, 4 789 – одужали, 134 людей померли.

Найбільше нових випадків виявили в Києві – 475.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19, за даними МОЗ, захворіли понад 3,6 мільйона людей, 95 105 людей померли.