МАГАТЕ: Іран досі виконує умови «ядерної угоди» 2015 року

Іран досі виконує умови «ядерної угоди» 2015 року, повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Згідно зі щоквартальним звітом організації, Іран не збільшував потужності зі збагачення урану й дотримувався обмежень щодо його запасів.

Інспектори МАГАТЕ також повідомили в доповіді, що не знайшли жодних порушень, пов'язаних з іранським ядерним дослідницьким реактором Арак.

У межах «ядерної угоди» 2015 року Іран значно обмежив свою ядерну програму в обмін на звільнення від міжнародних економічних санкцій.

Президент США оголосив про вихід своєї країни з «ядерної угоди» 8 травня, пообіцявши відповідно повернути всі санкції щодо Ірану. Дональд Трамп при цьому стверджував, що Іран не виконує умов угоди. Інші учасники угоди – Франція, Німеччина, Велика Британія, Росія і Китай, а також Європейський союз – різко критикували цей крок і заявляли, що Іран повністю дотримується умов угоди, і вони теж продовжать дотримуватися її, доки її виконує Тегеран.

Пеший етап санкцій США набув чинності у серпні. Вони стосуються іранських фінансових транзакцій в американських доларах, іранської автомобільної індустрії, купівлі комерційних літаків і металів, включно із золотом, а також продажів перських килимів.

5 листопада 2018 року була відновлена друга хвиля санкцій США проти Ірану, які були скасовані в межах ядерної угоди 2015 року. Вони стосуються нафтодобувної, судноплавної, суднобудівної та фінансової сфер.