Instagram заблокував акаунт Кадирова

Інстаграм заблокував акаунт @ya_pomoshnik_kra_95, який вів голова регіону Росії Чечні Рамзан Кадиров. Як повідомляє проєкт Радіо Свобода Кавказ.Реалії, загалом сторінка мала близько дев’яти мільйонів підписників. Цей акаунт Кадиров використовував після того, як його інша сторінка була забанена соціальною мережею.

Формально акаунт був присвячений туризму в Чечні, але насправді в ньому публікувалися фотографії і відео про діяльність та життя голови Чечні. Також саме через цю сторінку Кадиров проводив прямі ефіри.

25 лютого Кавказ.Реалії повідомляли, що очільник Чечні Рамзан Кадиров опублікував сторіс на своїй неофіційній сторінці в інстаграмі, які побічно підтверджують чутки про відправку чеченських військових до українського Маріуполя.

26 лютого російський «Інтерфакс» опублікував слова Рамзана Кадирова про те, що бійці чеченської Росгвардії, які «перебувають у рамках спецоперації в Україні», не зазнали жодної втрати.

Натомість 26 лютого радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів повідомив у соціальних мережах, що українські сили знешкодили у районі Гостомеля спецпідрозділ Росгвардії Чечні. Потім цю інформацію агентству «Інтерфакс-Україна» підтвердили у Міністерстві оборони України.

Зокрема, повідомляють, що під час бою загинув командир 141-го моторизованого полку Росгвардії Чечні генерал Магомед Тушаєв. Це, за повідомленнями, підтвердив взятий у полон боєць цього підрозділу.

Вперше профілі Кадирова в інстаграмі і фейсбуці були заблоковані 23 грудня 2017 року – голова Чечні потрапив під санкції США у рамках «списку Магнітського». Тоді він оголосив про створення чеченської соцмережі Mylistory, але вона так і не стала популярною. Влітку 2018 року Кадиров зареєструвався в Instagram під ніком za_kadyrov_95. Але цей акаунт був видалений.

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В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Ну другу добу російського вторгнення прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров заявив, що Україна не відмовлялася від переговорів із Росією і що сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу.

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.