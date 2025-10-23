Харківщина: тракторист загинув через атаку російського дрона

Житель села Слобожанське Липецької громади загинув через удар російського дрона, повідомило управління Національної поліції 23 жовтня.

За даними правоохоронці, увечері 22 жовтня чоловік виїхав у справах на власному тракторі та потрапив під російський обстріл.

«Від отриманих травм 68-річний місцевий мешканець загинув на місці», – заявляє поліція.

Слідчо-оперативна група відділення поліції провела огляд місця події. Правоохоронці відкрили досудове розслідування за статтею про воєнні злочини.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



