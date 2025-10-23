Доступність посилання

ВАЖЛИВО
Новини | Суспільство

Харківщина: тракторист загинув через атаку російського дрона

Насідки удару в полі на Харківщині, ілюстраційне фото, 2022 рік
Насідки удару в полі на Харківщині, ілюстраційне фото, 2022 рік

Житель села Слобожанське Липецької громади загинув через удар російського дрона, повідомило управління Національної поліції 23 жовтня.

За даними правоохоронці, увечері 22 жовтня чоловік виїхав у справах на власному тракторі та потрапив під російський обстріл.

«Від отриманих травм 68-річний місцевий мешканець загинув на місці», – заявляє поліція.

Слідчо-оперативна група відділення поліції провела огляд місця події. Правоохоронці відкрили досудове розслідування за статтею про воєнні злочини.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


