У Челябінській області РФ завершили розбір завалів після вибуху на військовому заводі, 23 загиблих

У Копєйську, Челябінська область РФ, завершилися аварійно-рятувальні роботи на місці вибуху на заводі «Пластмас», що стався 22 жовтня. Число загиблих зросло до 23, передає російська служба Радіо Свобода.

«Знайдено тіла 16 загиблих, останки ще семи загиблих мають бути ідентифіковані», – повідомляє пресслужба уряду області.

У середу в Копєйську вібуваються похорони п’яти загиблих внаслідок вибуху.

Вибух на заводі стався увечері 22 жовтня. На підприємстві, окрім іншого, виробляють вибухові речовини. Влада заявила, що те, що трапилося, не було пов’язане з атакою українських безпілотників. Одразу було відомо про 10 загиблих.

Слідчий комітет порушив справу за статтею щодо порушення вимог промислової безпеки небезпечних виробничих об’єктів.