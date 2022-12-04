«Стриманість та вшанування героїзму»: в Кремлі дали поради щодо святкування Нового року – ЗМІ

Кремль представив регіональній владі, держкомпаніям та установам культури вказівки зі святкування Нового року, в яких порадив «проявити стриманість у витратах» і зробити акцент на «вшануванні героїзму захисників вітчизни», які воюють проти України, пише російське видання РБК.

Так, при організації дитячих ялинок слід зберігати їхній традиційний формат, а будь-які обмеження є «вкрай небажаними». Під час дитячих свят також пропонується передбачити «згадування героїзму захисників вітчизни (російських окупантів, які воюють в Україні – ред.) й можливість від імені дитини надіслати їм вітання».

Щодо святкових заходів для дорослих, у Кремлі зазначили, що «існує запит громадян на прояв стриманості у витратах». При цьому, регіонам і муніципалітетам дано вказівку «вітати з Новим роком сім'ї учасників «спеціальної військової операції» (так в РФ називають війну проти України – ред.). За участі дітей збирати та надсилати вітальні листівки учасникам «СВО» від імені їхніх сімей, а також привітати поранених у шпиталях».

Новорічні ярмарки в Росії планують використовувати як «інструмент суспільної консолідації» з можливістю «зібрати та відправити подарунок учасникам «СВО». Зокрема, планується розмістити стенди «Все для перемоги», «де кожен зможе зробити свій внесок у забезпечення потреб військовослужбовців» – здати кошти для закупівлі майна для російських військовослужбовців.

Схожі вказівки надано й «регіонам, які шефствують над населеними пунктами в ЛНР, ДНР, Херсонській та Запорізькій областях», яким пропонується встановити там ялинки, урочисто їх відкрити та «сформувати агітбригади, включаючи Дідів Морозів та Снігурок, аби привітати військових у зоні СВО в підшефних військових частинах». У самих військових частинах Кремль наказав встановити новорічні ялинки з іграшками «у вигляді побажань від дітей» і зробленими дітьми своїми руками.

При формуванні концертних програм регіонам та телеканалам дано вказівку підтримати артистів «патріотичної спрямованості», серед яких Поліна Гагаріна, Олег та Родіон Газманови, Микола Расторгуєв, Григорій Лепс, тощо.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн 27 лютого повідомила про рішення Євросоюзу заборонити трансляцію російських державних медіа RT (раніше Russia Today) та Sputnik на території ЄС. Також ЄС запровадив персональні санкції проти 26 «медійних осіб» і бізнесменів, близьких до Кремля, в тому числі Скабєєвої.

Відеоплатформа YouTube 11 березня розширила міжнародне блокування російських державних медіаканалів після того, як спочатку заборонила їх лише в Європі після нового, масштабного вторгнення Москви до України.