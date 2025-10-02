Кривий Ріг: чоловік під час перевірки документів поранив ножем двох військових

Чоловік напав із ножем на військовослужбовців територіального центру комплектування в Кривому Розі, повідомляє поліція Дніпропетровської області 2 жовтня.

Правоохоронці встановили, що в Покровському районі міста під час спілкування між чоловіком і військовими «виник конфлікт, в ході якого зловмисник дістав з кишені ніж та завдав ним ударів 53-річному та 36-річному військовослужбовцям».

Підозрюваний втік з місця події. Поліція додає, що його особу встановили, тривають слідчі дії. Правоохоронці відкрили справу за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження.

Дніпропетровський обласний ТЦК уточнює, що конфлікт стався, що громадянина зупинили уповноважені військові для перевірки документів.

«Постраждалих військовослужбовців було оперативно доставлено до лікувального закладу. Один із поранених перебуває у важкому стані», – повідомляє центр.

У вересні поліція Івано-Франківської області повідомила, що встановлює обставини нападу на Калуський районний територіальний центр комплектування і соціальної підтримки. Внаслідок нападу з території центру втекли троє військовозобов’язаних.

З 1 вересня всі працівники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки зобовʼязані носити бодікамери і здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів чи вручення повісток. За словами міністра оборони України Дениса Шмигаля, цей крок дозволить забезпечити «прозорість і законність діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захистити права обох сторін».

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію.



