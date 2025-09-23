У поліції Івано-Франківщини заявили, що встановлюють обставини нападу на Калуський ТЦК

Поліція Івано-Франківської області повідомляє, що встановлює обставини нападу на Калуський районний територіальний центр комплектування і соціальної підтримки, що стався ввечері 22 вересня, а також особи нападників.

«22 вересня близько 18:30 до поліції надійшло повідомлення про те, що група невідомих розбила вікна й двері Калуського районного територіального центру комплектування і соціальної підтримки. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група і всі відповідні правоохоронні органи», – йдеться в повідомленні.

Напередодні обласний Івано-Франківський центр комплектування повідомив, що група невідомих осіб здійснила напад на Калуський РТЦК. Деталей нападу там не навели, але зазначили, що в результаті троє військовозобов’язаних, що перебували на території ТЦК, втекли.

З 1 вересня всі працівники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки зобовʼязані носити бодікамери і здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів чи вручення повісток. За словами міністра оборони України Дениса Шмигаля, цей крок дозволить забезпечити «прозорість і законність діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захистити права обох сторін».

Денис Шмигаль в інтерв’ю для BBC News Україна 30 липня заявив, що в Україні мобілізація в майже більшості випадків проходить нормально, резонансних випадків – лише 5-10%.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію.

