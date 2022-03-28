Щодо мародерів вікрили уже понад 330 кримінальних проваджень – голова Нацполіції

Від початку широкомасштабної війни Росії в Україні щодо мародерів відкрили понад 330 кримінальних проваджень. Про це 28 березня повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.

«Дякуємо небайдужим громадянам, які допомагають поліції затримувати мародерів. Однак прошу вас бути гуманнішими. Так, ці особи скоїли злочини в цей надзвичайно складний для всіх час, але не варто відверто знущатися та катувати їх. Вони відповідатимуть за законом, бо Україна – правова держава», – наголосив він.

Загалом, за словами Клименка, кількість заяв про кримінальні та адмінправопорушення зменшилась у понад 2,5 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року.

«Наразі за зверненнями громадян зафіксовано скоєння близько 13 тисяч злочинів, з них більш як 10 тисяч – тяжкі та особливо тяжкі», – зазначив голова Нацполіції.

25 березня поліція Полтавщини повідомила, що, починаючи з 24 лютого, вилучила у місцевих жителів 11 танків.

23 березня Національна поліція повідомила про відновлення роботи поліції в Ірпені.

Станом на 8 березня 22 поліцейських загинуло, а 88 були поранені під час широкомасштабної війни Росії проти України.