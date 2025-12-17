Мелоні: Росія висуває «необґрунтовані» вимоги в мирних переговорах щодо України

Росія висуває «необґрунтовані» вимоги в рамках мирних переговорів з Україною за посередництва США, заявила прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні.



За її словами, переговори в Берліні щодо завершення війни в Україні були «конструктивними». Вона підтвердила підтримку України Італією. У контексті переговорів в Берліні Мелоні ще раз наголосила, що Італія не має наміру надсилати солдатів до України.

Прем’єр-міністр Італії також заявила італійському парламенту, що знайти законний спосіб використання заморожених російських активів для фінансування України залишається «далеко нелегким».



Вона наголосила, що будь-який крок Європейського Союзу потребує міцної правової основи.

14 і 15 грудня в Берліні тривали перемовини української делегації на чолі з президентом України зі спецпредставником президента Сполучених Штатів Стівом Віткоффом і зятем президента США Джареда Кушнера.

Європейські країни 15 грудня за підсумками переговорів з американською й українською сторонами в Берліні запропонували свій план гарантій безпеки України, що складається з шести пунктів.

У Кремлі 16 грудня заявили, що на даний час не отримували сигналів щодо підсумків переговорів США й України за участі європейських лідерів у Берліні. Як заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков, якого цитують російські ЗМІ, Кремлю треба спершу з’ясувати деталі зустрічі, перш ніж він зможе взяти участь у нових переговорах.

В інтерв'ю ABC News заступника міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков 15 грудня заявив, що Росія «однозначно ніколи не підтримає, не погодиться» на присутність військ НАТО в Україні, навіть якщо ці сили є частиною гарантій безпеки або членами «Коаліції охочих». Рябков також повторив, що Росія не піде на «жодні компроміси» щодо п’яти українських регіонів, які Росія незаконно окупувала – Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей і Криму. При цьому частина Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей перебуває під контролем України.