Бойовики випустили 30 мін в районі Зайцевого, Кримського та Новолуганського – Міноборони

Від початку доби бойовики сім разів порушили режим припинення тиші. Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

«За наявної інформацією, бойових втрат від початку поточної доби серед наших захисників України немає», – заявив Гуцуляк.

За його словами, бойовики випустили 30 мін 120 та 82 калібрів по позиціях українських військових в районах населених пунктів Зайцеве, Кримське, Новолуганське.

Окрім того бойовики застосовували гранатомети різних систем, озброєння БМП та стрілецьку зброю.

Упродовж минулої доби, 3 жовтня, бойовики на Донбасі 41 раз порушили режим припинення вогню, один боєць ОС загинув.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.