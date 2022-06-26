Війна проти України: Міноборони Росії заявило про перебування Шойгу «на командних пунктах»

Міністр оборони Росії генерал армії Сергій Шойгу проінспектував російське угруповання військ, задіяне у війні проти України. Про це повідомляє 26 червня Міноборони РФ.

«На командних пунктах російських угруповань генерал армії Сергій Шойгу заслухав доповіді командувачів щодо поточної обстановки та дій російських ЗС на основних операційних напрямках», – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що міністр оборони РФ вручив державні нагороди: «медалі «Золота Зірка» Героя Російської Федерації та Ордену Мужності російським військовослужбовцям, які виявили героїзм і самовідданість під час виконання бойових завдань під час проведення «спеціальної військової операції» (так Росія називає війну проти України – ред.)».

Точно невідомо, куди саме приїхав Шойгу.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури. При цьому Москва заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

Країни Заходу засудили агресію РФ і застосували санкції проти Москви.

23 червня головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний повідомив, що ситуація на фронті «складна, однак контрольована».

24 червня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив про відхід Збройних сил із Сєвєродонецька.

Після тривалої оборони, яка тривала з перших днів повномасштабного наступу, українські підрозділи ухвалили оперативне рішення про відхід, щоб не потрапити в оточення.

У Міністерстві оборони США вважають, що виводячи сили з Сєвєродонецька на Луганщині, українські військові займають позицію, в якій зможуть краще тримати оборону.

18 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна поверне нині окуповані Росією території.