Війна проти України: Міноборони Росії заявило про перебування Шойгу «на командних пунктах»

Міністр оборони Росії генерал армії Сергій Шойгу проінспектував російське угруповання військ, задіяне у війні проти України. Про це повідомляє 26 червня Міноборони РФ.
«На командних пунктах російських угруповань генерал армії Сергій Шойгу заслухав доповіді командувачів щодо поточної обстановки та дій російських ЗС на основних операційних напрямках», – йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що міністр оборони РФ вручив державні нагороди: «медалі «Золота Зірка» Героя Російської Федерації та Ордену Мужності російським військовослужбовцям, які виявили героїзм і самовідданість під час виконання бойових завдань під час проведення «спеціальної військової операції» (так Росія називає війну проти України – ред.)».
Точно невідомо, куди саме приїхав Шойгу.
Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури. При цьому Москва заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».
Країни Заходу засудили агресію РФ і застосували санкції проти Москви.
23 червня головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний повідомив, що ситуація на фронті «складна, однак контрольована».
24 червня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив про відхід Збройних сил із Сєвєродонецька.
Після тривалої оборони, яка тривала з перших днів повномасштабного наступу, українські підрозділи ухвалили оперативне рішення про відхід, щоб не потрапити в оточення.
У Міністерстві оборони США вважають, що виводячи сили з Сєвєродонецька на Луганщині, українські військові займають позицію, в якій зможуть краще тримати оборону.
18 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна поверне нині окуповані Росією території.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити 4677 випадків загибелі, 5829 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. Серед загиблих – щонайменше 321 дитина. Це дані до півночі 23 червня. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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