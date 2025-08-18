МЗС України: Росія навмисно атакувала об’єкт азербайджанської компанії

Російські війська завдали цілеспрямованого удару по нафтовому об’єкту азербайджанської компанії в Україні, вважає міністр закордонних справ Андрій Сибіга 18 серпня.

«Цієї ночі росіяни завдали удару по нафтових терміналах SOCAR в Одеській області. Другий російський удар по азербайджанській державній компанії за останні тижні. Москва робить це навмисно, діючи проти інтересів Азербайджану», – заявив Сибіга.

Голова МЗС додав, що ці атаки ще раз демонструють важливість нового рівня співпраці між Україною та Азербайджаном, а також «необхідність належної дипломатичної та правової відповіді на такі напади».

Читайте також: Синєгубов повідомив про зростання кількості поранених через російську атаку на Харків

Російські війська в ніч на 18 серпня вдарили безпілотниками по нафтобазі азербайджанської державної компанії SOCAR в Одеській області – про це спершу повідомили азербайджанські медіа.

За даними азербайджанських ЗМІ, це вже друга масована атака на нафтобазу. 8 серпня російські військові запустили по ній близько 10 безпілотників, внаслідок атаки було зафіксовано часткові руйнування.

У ніч на 6 серпня армія РФ завдала удару по компресорній станції оператора газотранспортної системи України, через яку в країну йдуть тестові поставки азербайджанського газу. Вона також розташована в Одеській області поблизу українсько-румунського кордону.