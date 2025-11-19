«Нафтогаз» заперечує обшуки в офісах компанії.



«Жодних обшуків в офісах Групи Нафтогаз не проводиться. Поширена в ЗМІ інформація не відповідає дійсності», – йдеться у повідомленні пресслужби.



У «Нафтогазі» заявляють, що компанія максимально сприяє роботі антикорупційних та правоохоронних органів.



«Це стосується всіх без винятку працівників компанії. У разі встановлення порушень – будуть вжиті невідкладні заходи щодо відповідних співробітників», – додають в компанії.



Раніше народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) проводить обшуки в «Нафтогазі».

«Зокрема, у директора з безпеки Віталія Бровка. В нього вже забрали телефон.

До приходу у команду очільника Нафтогазу Корецького, Бровко працював в Офісі Генпрокурора, відповідав за нагляд за ДБР», – написав він у телеграмі.

НАБУ про це не повідомляло.

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів. За даними слідства, приміщення цього офісу «належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні».