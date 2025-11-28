Нацполіція: встановили особу ще одного загиблого через удар Росії по Тернополю

Правоохоронці за допомогою ДНК-експертизи встановили особу ще одного загиблого внаслідок російської атаки на Тернопіль, повідомляє обласне управління Нацполіції 28 листопада.

«Це – 73-річний чоловік, який мешкав на вулиці Стуса», – повідомляє пресслужба.

Досі людина вважалася зниклою безвісти.

Відтак на 28 листопада внаслідок ракетного обстрілу точно відомо про 35 загиблих, серед них семеро дітей.

Безвісти зниклими вважаються п’ятеро людей, в тому числі одна дитина.

Поліція додає, що слідчі дії тривають.

Унаслідок атаки РФ 19 листопада у Тернополі було влучання в житлові будинки. За даними МВС, у місті були пошкоджені дві житлові 9-поверхівки: в одній спалахнула пожежа, в іншій – руйнування з 3-го по 9-й поверх. Пошуково-рятувальні роботи на місцях атак завершилися ввечері 22 листопада.

Президент Володимир Зеленський 20 листопада повідомив, що російська ракета, яка вдарила по багатоповерхівці в Тернополі, містила 175 іноземних компонентів, які досі потрапляють до Росії в обхід санкцій.



