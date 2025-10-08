Німеччина планує посилити повноваження поліції для боротьби з дронами

Німеччина планує надати поліції право збивати безпілотники, які порушують порядок в аеропортах по всій Європі і які деякі європейські лідери пов’язують з гібридною війною, що веде Росія.

Законопроєкт, узгоджений у середу урядом і який очікує на затвердження парламентом, дозволяє поліції збивати безпілотники, що порушують повітряний простір Німеччини. Документ доручає поліції захищатися від дронів навколо аеропортів, залізничної інфраструктури та суден.

Міністр внутрішніх справ Александер Добріндт пообіцяв оснастити Федеральну поліцію, яка відповідає за прикордонний контроль, захист установ та правоохоронні органи на залізницях та в аеропортах, власним підрозділом захисту від дронів, пише DPA.

Ця законодавча ініціатива з’явилася після того, як минулої п’ятниці через виявлення невідомих дронів в аеропорту Мюнхена, другому за величиною в Німеччині, було змінено або скасовано десятки рейсів.

Читайте також: Рютте: НАТО досі зʼясовує, чи навмисним було втручання Росії в повітряний простір Естонії та Польщі

У вересні країни НАТО кілька разів звинуватили Росію у безпрецедентному порушенні свого повітряного простору.

Зокрема, близько 20 дронів у ніч проти 10 вересня увійшли в повітряний простір Польщі. 13 вересня, за даними Міноборони Румунії, російський безпілотник, яким сили РФ атакували Україну і який проник у повітряний простір Румунії, затримався над країною НАТО протягом 50 хвилин, перш ніж повернутися назад до України.

19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли до повітряного простору Естонії над Фінською затокою та перебували там загалом 12 хвилин. У НАТО 23 вересня засудили Росію за порушення повітряного простору Естонії минулого тижня, заявивши, що РФ «несе повну відповідальність за ці дії, які є ескалаційними».

Росія звинувачення відкидає.



