Нобелівську премію з економіки дали «за дослідження зв’язку між економічним зростанням та технологічним розвитком»

Премію з економіки пам'яті Альфреда Нобеля, започатковану Банком Швеції в 1968 році, присудили трьом дослідникам – Джоелю Мокіру, Філіппу Агьону та Пітеру Хауїту.

Половину премії отримає американсько-ізраїльський дослідник Мокір за «відкриття передумов стабільного економічного зростання в результаті технологічного прогресу», а другу – спільно француз Агьйон і канадець Хауїт «за розробку теорії економічного зростання через творчу руйнацію».

У 2024 році премію пам’яті Нобеля з економіки отримали Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон та Джеймс Робінсон «за дослідження процесів формування інститутів та їхнього впливу на економічне процвітання».

Оголошення лауреатів премії з економіки закриває Нобелівський тиждень.

Нагороди лауреатам вручать у Стокгольмі та Осло 10 грудня – в день смерті Альфреда Нобеля.