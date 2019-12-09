Переговори в Парижі триватимуть ще кілька годин, зустрічі Зеленського і Путіна ще не було – ОП

Переговори «нормандської четвірки» в столиці Франції Парижі триватимуть ще кілька годин, повідомив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко журналістам біля Єлисейського палацу, де 9 грудня триває зустріч.

«Думаю, це ще декілька годин буде тривати. Я не можу вам сказати. Про що конкретно говорять, тому що це закриті переговори. Як тільки буде підготовлений фінальний проєкт комюніке, чотири лідери вийдуть до представників ЗМІ і прокомунікують, про що домовилися», – сказав Тимошенко.

За його словами, двосторонньої зустрічі президентів України і Росії Володимира Зеленського і Володимира Путіна ще не було.

«Двосторонньої зустрічі президента України Зеленського і президента Російської Федерації Путіна ще не було. Вона запланована і буде пізніше. Як тільки вона відбудеться – вийдемо до вас», – сказав Тимошенко у дворі Єлисейського палацу.

За його словами, «все зсувається по часу».

Тимошенко додав, що лідери обговорюють кожний пункт і доходять до якогось фінального проєкту комюніке, який буде підписаний.

Від усіх сторін на переговорах присутні радники, в тому числі і від української. За словами Тимошенка, це: міністр закордонних справ Вадим Пристайко, помічник президента України Андрій Єрмак, радник президента Руслан Демченко і начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак.

Перед переговорами «нормандської четвірки» відбулися двосторонні зустрічі, зокрема, президент України Володимир Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Анґелою Меркель і президентом Франції Емманюелем Макроном.

Тим часом, біля Офісу президента України в Києві відучора триває акція, учасники якої вимагають від Володимира Зеленського не робити кроків до капітуляції України та не йти на компроміси з Кремлем щодо легалізації російських гібридних сил на Донбасі.

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Наприкінці листопада Зеленський повідомив, що лідери країн «нормандського формату» обговорюватимуть «повернення всіх українських полонених», припинення вогню, контроль над українсько-російським кордоном та місцеві вибори на непідконтрольній українській владі території Донецької та Луганської областей.

Востаннє переговори лідерів «нормандської четвірки» відбулися 19 жовтня 2016 року в столиці Німеччини Берліні. Тодішній президент України Петро Порошенко, президент Франції Франсуа Олланд, президент Росії Володимир Путін та канцлер Німеччини Анґела Меркель домовилися, зокрема, про відведення військ у районі Станиці Луганської і Золотого в Луганській області й Петрівського на Донеччині. Ці завдання реалізовані впродовж літа – осені 2019 року.