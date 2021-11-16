Головне на ранок: ТСК щодо «вагнерівців», тисяча гривень за щеплення, вирішальний матч збірної

Парламентська ТСК не знайшла підтвердження витоку інформації з ОП, президент Зеленський пообіцяв по тисячі гривень за повну вакцинацію від COVID-19, збірна України з футболу проведе вирішальний матч кваліфікації чемпіонату світу. Про ці та інші новини – в огляді Радіо Свобода.

Справа «вагнерівців»: ТСК не знайшла підтвердження витоку інформації з ОП

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з розслідування можливого зриву посадовими особами операції із затримання членів приватної військової компанії «Вагнер» не знайшла підтвердження витоку інформації про проведення спецоперації з української сторони. Про це 15 листопада повідомила голова ТСК Мар’яна Безугла.

«Наявні дані дають змогу зробити опосередковані висновки, що відбулося відтермінування активного заходу з 25 липня на 30 липня 2020 року. ТСК не вдалося достеменно встановити, хто, на якому рівні в Україні ухвалив рішення про відтермінування», – сказала Безугла.

Водночас, за словами голови комісії, ТСК встановила «відсутність будь-якої документально оформленої вказівки про відтермінування з боку будь-якої посадової особи».

Комісія також не знайшла підтвердження того, що президент Володимир Зеленський давав особисті розпорядження керівництву Головного управління розвідки Міністерства оборони відкласти активний захід, повідомила Безугла.

За її словами, також встановлено, що керівник Офісу президента не має повноважень надавати розпорядження керівнику ГУР МОУ щодо відтермінування будь-якого розвідувального заходу, а міністр оборони може санкціонувати певні дії в рамках активного заходу лише в частині, що стосується додаткового залучення Збройних сил, і не може санкціонувати хід активного заходу загалом.

За даними Безуглої, ТСК під час своєї роботи отримувала матеріали, зокрема і від розслідувальної групи Bellingcat.

Україна оновила рекорд смертності від COVID-19

За добу 15 листопада від коронавірусної інфекції нового типу в Україні померли 838 людей, свідчать дані Міністерства охорони здоровʼя. Це новий рекорд, попередній добовий максимум становив 833 померлих, він був зафіксований за добу 8 листопада.

За минулу добу зафіксовано 16 308 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1 168, медпрацівників – 327). Це менше, ніж у вівторок минулого тижня, коли лікарі виявили майже 19 тисяч нових хворих.

Госпіталізовано 15 листопада 2 264 людини, одужали 21 914 пацієнтів.

За весь час пандемії в Україні захворіли понад 3,2 мільйона людей, майже 78 тисяч померли.

Зеленський пообіцяв по 1 тис грн за повну вакцинацію від COVID-19

Президент Володимир Зеленський у відеозверенні в понеділок заявив, що українці, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19, отримають по одній тисячі гривень.

«Кожен, хто отримав два щеплення, зможе отримати одну тисячу гривень. Швидко і зручно, тобто, через додаток «Дія», – сказав Зеленський.

Він додав, що оскільки смартфони і відповідно застосунок «Дія» є не у кожного, особливо в літніх людей, то держава забезпечить альтернативну можливість отримати гроші.

Програма щодо виплат стартує 19 грудня, сказав Зеленський. Він зазначив, що до кінця року на неї виділять близько 3 млрд грн і стільки ж – на початку наступного року.

«За ці кошти можна буде придбати абонемент у спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр або купити квитки для мандрівок усередині країни», – сказав Зеленський.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії в Україні повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 722 235 людей.

Футбол: збірна України проведе вирішальний матч кваліфікації чемпіонату світу

Збірна України проведе 16 листопада вирішальний поєдинок відбірного турніру чемпіонату світу. В місті Зеніца команда Олександра Петракова зіграє зі збірною Боснії та Герцеговини, і лише перемога в цій зустрічі може дати шанс продовжити боротьбу за потрапляння до Катару.

Але не все в руках «синьо-жовтих». Мінімальної перемоги над боснійцями не вистачить, якщо в паралельному матчі збірна Фінляндії на своєму полі переможе чемпіонів світу французів або зіграє з ними в результативну нічию. Якщо в матчі Фінляндія – Франція буде рахунок 1:1, 2:2 або більше, українці мають перемагати боснійців із перевагою у два мʼячі.

Збірна Франції свої турнірні завдання вже вирішила. «Триколірні» очолюють групу D, маючи 15 очок і путівку на світову першість. Фінська збірна набрала 11 очок, українська – 9, боснійська – 7. Команда Казахстану, яка в суботу поступилася французам 0:8, уже зіграла всі матчі і з трьома очками залишається останньою.

Німецький регулятор допустив «Нафтогаз» до сертифікації «Північного потоку-2» – Вітренко

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко повідомив, що німецький регулятор допустив «Нафтогаз» до сертифікації «Північного потоку-2».

«Нафтогаз» братиме участь у процедурі сертифікації оператора «Північного потоку-2». Таке рішення сьогодні ухвалив німецький регулятор BNetzA. Ми готові надати свої аргументи, чому Nord Stream AG не може бути сертифіканований без його повної відповідності європейському енергетичному законодавству», – повідомив Вітренко у фейсбуці.

Крім того, агенція Reuters теж підтвердила з посиланням на німецького мережевого регулятора Bundesnetzagentur, що «Нафтогаз України» та «Оператор газотранспортної системи України» будуть включені в поточні німецькі процедури сертифікації газопроводу, на який вони подали заявку.