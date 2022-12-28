Пам’ятник Катерині II передадуть до художнього музею – міськрада Одеси

Одеський пам’ятник Катерині II після демонтажу передадуть до художнього музею, повідомляють в Одеській міськраді.

«Сьогодні на виконання рішення Одеської міськради розпочато демонтаж фігур «Засновникам Одеси», у народі відомих як пам’ятник Катерині II. Цей пам’ятник буде переданий до художнього музею відповідно до рішення сесії. Він, а також чотири постаті, які є пам’ятками національного значення», – сказав в.о. заступника міського голови Олег Бриндак у відеозверненні, оприлюдненому міськрадою.



За його словами, у такий спосіб в Одесі розпочинають «важкий і довгий, проте необхідний процес переосмислення власної історії та звільнення від радянських та імперських міфів».

30 листопада міськрада Одеси підтримала демонтаж пам’ятників російському воєначальнику Олександру Суворову та «Засновникам Одеси», більш відомого як пам’ятник російській імператриці Катерині Другій.

Вранці 28 грудня в Одесі розпочалися роботи з демонтажу цього пам’ятника.

Раніше в Одесі пройшло голосування щодо пам’ятника Катерині II. Як повідомив мер міста Геннадій Труханов, більшість одеситів, що проголосували, підтримали ідею демонтажу пам’ятника. Згодом рішення підтримав виконавчий комітет міської ради.

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Президент країни-агресора Росії Володимир Путін, виступаючи на Валдайському форумі 27 жовтня, повторив російський міф про Катерину ІІ як «засновницю Одеси», заявивши, що «націоналісти не наважуються» знести її монумент у місті. Також він фактично заперечив суверенітет України.

Історики кажуть, що Одеса насправді була заснована ще на початку 15-го століття за часів Великого Князівства Литовського (ВКЛ). Монумент, про який згадав Путін, називається пам’ятником «засновникам Одеси», а не Катерині як такій, хоча саме її кам'яна статуя є центральною фігурою монумента.

В українських містах залишається велика кількість памʼятників, повʼязаних з історією Російської імперії.